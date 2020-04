மாநில செய்திகள்

வியாபாரிகளிடம் வசூலிக்கப்படும் சந்தை கட்டணம் மே மாதம் வரை ரத்து - எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு + "||" + There is no charge for storage Merchants will be charged Market charge Cancel until May Edappadi Palanisamy Announcement

