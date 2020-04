மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் 6 குழந்தைகளுக்கு கொரோனா - பாதிப்பு எண்ணிக்கை 1,885-ஆக உயர்வு + "||" + In TamilNadu In one day Corona for 6 children Number of impacts Increase to 1,885

தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் 6 குழந்தைகளுக்கு கொரோனா - பாதிப்பு எண்ணிக்கை 1,885-ஆக உயர்வு