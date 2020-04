மாநில செய்திகள்

தொற்று நோயினால் உயிரிழந்தவர்களின் உடல் அடக்கத்தை தடுத்தால் 3 ஆண்டு சிறை தண்டனை - தமிழக அரசு அவசர சட்டம் + "||" + With infectious disease Of casualties Blocking physical modesty Sentenced to 3 years in prison Tamil Nadu Government Emergency Act

