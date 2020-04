மாநில செய்திகள்

மத்திய அரசு உடனடியாக ரூ.1,000 கோடி வழங்க வேண்டும் என முதல்வர் பழனிசாமி கோரிக்கை + "||" + Chief Minister Palanisamy has demanded that the central government pay Rs 1,000 crore immediately

மத்திய அரசு உடனடியாக ரூ.1,000 கோடி வழங்க வேண்டும் என முதல்வர் பழனிசாமி கோரிக்கை