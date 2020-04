தேசிய செய்திகள்

சீனாவிடம் இருந்து வாங்கிய ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் கருவிகளை பயன்படுத்த வேண்டாம்- ஐசிஎம்ஆர் + "||" + ICMR asks states not to go for further procurement of rapid test kits

