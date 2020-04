தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா பாதித்தவர்கள் எண்ணிக்கை 28,380 ஆக உயர்வு + "||" + 16 districts in the country which earlier had cases have not reported any fresh cases since last 28 days.

இந்தியாவில் கொரோனா பாதித்தவர்கள் எண்ணிக்கை 28,380 ஆக உயர்வு