உலக செய்திகள்

அதிகாலை முதல் நள்ளிரவுவரை கடினமாக உழைக்கும் ஜனாதிபதி நான்தான்; டிரம்ப் + "||" + I am the president who works hard from early morning to midnight; Trump

அதிகாலை முதல் நள்ளிரவுவரை கடினமாக உழைக்கும் ஜனாதிபதி நான்தான்; டிரம்ப்