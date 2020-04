தேசிய செய்திகள்

மும்பையில் 55-வயதிற்கு மேற்பட்ட காவலர்களுக்கு விடுப்பு; மும்பை காவல்துறை நடவடிக்கை + "||" + Coronavirus pandemic | Cops over 55 years can stay home, says Mumbai Police after 3 die of COVID-19

மும்பையில் 55-வயதிற்கு மேற்பட்ட காவலர்களுக்கு விடுப்பு; மும்பை காவல்துறை நடவடிக்கை