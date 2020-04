மாநில செய்திகள்

பொதுமக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தால்தான் கொரோனாவை தடுக்கலாம் - எடப்பாடி பழனிசாமி வேண்டுகோள் + "||" + Only if the public cooperates fully Corona can be blocked Edappadi Palanisamy request

பொதுமக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தால்தான் கொரோனாவை தடுக்கலாம் - எடப்பாடி பழனிசாமி வேண்டுகோள்