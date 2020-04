மாநில செய்திகள்

மத்திய அரசு திட்டத்தின் கீழ் ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு கூடுதலாக 5 கிலோ அரிசி, ஒரு கிலோ பருப்பு + "||" + Under the federal government program For ration card holders An additional 5 kg of rice and one kg of pulses

