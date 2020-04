தேசிய செய்திகள்

அரசு ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் பிடித்தம் செய்யும் விவகாரம்- அவசர சட்டம் பிறப்பிக்கிறது கேரள அரசு + "||" + Kerala govt to issue ordinance for cutting salary of its staff for COVID-19 battle

