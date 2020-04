தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்கு தொடர்பாக புதிய வழிகாட்டுதல்கள் வரும் நாட்களில் வெளியிடப்படும்- உள்துறை அமைச்சகம்

New guidelines to fight #COVID19 will come into effect from 4th May,

