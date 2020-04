மாநில செய்திகள்

சென்னை, மதுரை, கோவையில் காய்கறிகள், மளிகை கடைகள் இன்று கூடுதல் நேரம் திறப்பு - நாளை முதல் பழைய நடைமுறை தொடரும் + "||" + Chennai, Madurai, Coimbatore Vegetables and grocery stores open extra time today The old practice will continue from tomorrow

சென்னை, மதுரை, கோவையில் காய்கறிகள், மளிகை கடைகள் இன்று கூடுதல் நேரம் திறப்பு - நாளை முதல் பழைய நடைமுறை தொடரும்