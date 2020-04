மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா ஊரடங்கு நீடிக்குமா? எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் மே 2-ந்தேதி அமைச்சரவை கூடி முடிவு + "||" + Coronation curfew in Tamil Nadu? Led by Edappadi Palanisamy May 2nd Cabinet decision

