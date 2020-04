மாநில செய்திகள்

சென்னையில் கொரோனா வீரியம் குறையவில்லை: தமிழகத்தில் எண்ணிக்கை 2 ஆயிரத்து 162 ஆக உயர்வு - மேலும் 8 குழந்தைகளுக்கு பாதிப்பு + "||" + Corona malignancy in Chennai Not less thanIn Tamil Nadu, the number rose to 2 thousand 162 more 8 children affected

