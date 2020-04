மாநில செய்திகள்

வெளிநாடுகளில் உள்ள தமிழர்கள் தாயகம் திரும்ப தமிழக அரசு ஏற்பாடு + "||" + TN govt set up Exculusive website for Tamil peoples who stay in abroad

வெளிநாடுகளில் உள்ள தமிழர்கள் தாயகம் திரும்ப தமிழக அரசு ஏற்பாடு