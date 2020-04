தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து குணமடைவோர் விகிதம் 25.19 சதவிகிதமாக உயர்வு + "||" + As far as testing and treatment protocol is concerned we have to use RTP-CR test only: Lav Agrawal, Joint Secy, Health Ministry on COVID19

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து குணமடைவோர் விகிதம் 25.19 சதவிகிதமாக உயர்வு