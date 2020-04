தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா பாதித்தவர்கள் எண்ணிக்கை 33,610 ஆக உயர்வு + "||" + Death toll due to COVID-19 rises to 1,075, cases climb to 33,610: Health Ministry. PTI PLB

