மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கு ஆரம்பித்தது முதல் இதுவரை அம்மா உணவகம் மூலம் தமிழகத்தில் 1.22 கோடி மக்கள் பயன் - அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தகவல் + "||" + Ever since the curfew started Through Mom's Restaurant 1.22 crore people in Tamil Nadu benefit Minister SP Velumani Information

ஊரடங்கு ஆரம்பித்தது முதல் இதுவரை அம்மா உணவகம் மூலம் தமிழகத்தில் 1.22 கோடி மக்கள் பயன் - அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தகவல்