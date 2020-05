தேசிய செய்திகள்

ஊரடங்கால் காற்று மாசு குறைந்தது; 636 கி.மீ. தொலைவில் தெளிவாக தெரிந்த இமயமலை + "||" + Curfew reduced air pollution; The Himalayas, clearly visible in the 636 km distance

ஊரடங்கால் காற்று மாசு குறைந்தது; 636 கி.மீ. தொலைவில் தெளிவாக தெரிந்த இமயமலை