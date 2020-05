உலக செய்திகள்

தென்கொரியாவில் கொரோனா பாதிப்பு 10,774 ஆக உயர்வு + "||" + Number of confirmed COVID-19 cases in South Korea rises to 10,774: KCDC

