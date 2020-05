தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் எம்.எல்.சி. பதவிகளுக்கான தேர்தலை நடத்த இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி + "||" + MLC in Maratham Indian Election Commission permits to hold elections for posts

மராட்டியத்தில் எம்.எல்.சி. பதவிகளுக்கான தேர்தலை நடத்த இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி