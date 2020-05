மாநில செய்திகள்

பச்சை மண்டலங்களில் 50% பயணிகளுடன் பேருந்துகளை இயக்க அனுமதி - மத்திய அரசு + "||" + Ministry of Home Affairs has issued an order under the Disaster Management Act, 2005 to further extend the #lockdown for a further period of two weeks beyond May 4

பச்சை மண்டலங்களில் 50% பயணிகளுடன் பேருந்துகளை இயக்க அனுமதி - மத்திய அரசு