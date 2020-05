மாநில செய்திகள்

பிணத்தை கீழ்ப்பாக்கம் கல்லறையில் புதைக்க டாக்டரின் குடும்பத்தினர் வழக்கு தொடர்ந்தால் விசாரணை - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Kilpakkam corpse buried in the grave Doctor's family Investigation if prosecution High Court orders

பிணத்தை கீழ்ப்பாக்கம் கல்லறையில் புதைக்க டாக்டரின் குடும்பத்தினர் வழக்கு தொடர்ந்தால் விசாரணை - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு