உலக செய்திகள்

ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளுக்கு எதிராக அமெரிக்க சட்டசபை கட்டிடத்துக்குள் துப்பாக்கிகளுடன் புகுந்த போராட்டக்காரர்கள் + "||" + Protesters entering the US assembly building with guns against curfews

ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளுக்கு எதிராக அமெரிக்க சட்டசபை கட்டிடத்துக்குள் துப்பாக்கிகளுடன் புகுந்த போராட்டக்காரர்கள்