மாநில செய்திகள்

கிருஷ்ணகிரி: கொரோனா பாதித்த நபரின் கிராமத்திற்கு ‘சீல்’; 11 பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் + "||" + Krishnagiri: Village sealed as a person was affected by corona; 11 were isolated

கிருஷ்ணகிரி: கொரோனா பாதித்த நபரின் கிராமத்திற்கு ‘சீல்’; 11 பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர்