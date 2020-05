மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் மேலும் 231 பேருக்கு கொரோனா தொற்று - மொத்த பாதிப்பு 2757 ஆக உயர்வு + "||" + 231 tests positive for corona, TN''s tally goes up to 2757

தமிழகத்தில் மேலும் 231 பேருக்கு கொரோனா தொற்று - மொத்த பாதிப்பு 2757 ஆக உயர்வு