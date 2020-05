மாநில செய்திகள்

முறைகேடு புகார் எதிரொலி: ‘டான்பிநெட்’ டெண்டரை இறுதி செய்யக்கூடாது - தமிழக அரசுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவு + "||" + Echo the complaint of abuse Donbinet should not finalize the tender The Federal Government has instructed the State

முறைகேடு புகார் எதிரொலி: ‘டான்பிநெட்’ டெண்டரை இறுதி செய்யக்கூடாது - தமிழக அரசுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவு