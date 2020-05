மாநில செய்திகள்

கட்டுமானப் பணியில் உள்ளூர் தொழிலாளர்களை பயன்படுத்த வேண்டும் - தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + In the construction process Local workers Use the Should Government order of Tamil Nadu

