மாநில செய்திகள்

வெளி மாவட்டங்களுக்குச் செல்ல விரும்புவோர் விண்ணப்பிக்கலாம் - சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் + "||" + Those who wish to travel to outer districts can apply chennai Corporation Commissioner

வெளி மாவட்டங்களுக்குச் செல்ல விரும்புவோர் விண்ணப்பிக்கலாம் - சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர்