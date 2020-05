மாநில செய்திகள்

காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை கொரோனா முன்கள பணியாளர்களுக்கு இந்திய போர் விமானம் மூலம் மரியாதை

Indian Air Force's flypast over the national capital to express gratitude towards healthcare workers and all frontline workers fighting COVID19

