இந்தியாவில் கொரோனா பாதித்தவர்கள் எண்ணிக்கை 40 ஆயிரத்தை தாண்டியது + "||" + 2487 new #COVID19 positive cases, 83 deaths reported in the last 24 hours: Ministry of Health and Family Welfare

