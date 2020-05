மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கில் செயல்பட அனுமதிக்கப்பட்ட தொழிற்சாலைகளுக்கான வழிமுறைகளை வெளியிட்டது தமிழக அரசு + "||" + Government of Tamil Nadu has issued guidelines for the factories which are allowed to operate under curfew

