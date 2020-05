தேசிய செய்திகள்

டெல்லியை திறந்து விடும் நேரம் வந்துவிட்டது;கொரோனாவுடன் வாழ மக்கள் தயாராக வேண்டும்- கெஜ்ரிவால் + "||" + Time has come to re-open Delhi; people will have to be ready to live with coronavirus: Kejriwal

