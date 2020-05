மாநில செய்திகள்

கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை தனிமைப்படுத்த 750 திருமண மண்டபங்களில் முகாம்கள் - பள்ளி, கல்லூரிகளில் 50 ஆயிரம் படுக்கைகள் + "||" + To isolate those affected by the corona In 750 wedding halls Camps 50 thousand beds in school and college

