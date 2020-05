தேசிய செய்திகள்

மே 31ந்தேதி நடைபெற இருந்த சிவில் சர்வீசஸ் முதல் நிலை தேர்வு ஒத்தி வைப்பு + "||" + Postponement of the first stage of the civil service to be held on 31st May

மே 31ந்தேதி நடைபெற இருந்த சிவில் சர்வீசஸ் முதல் நிலை தேர்வு ஒத்தி வைப்பு