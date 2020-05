மாநில செய்திகள்

மராட்டியத்தில் உள்ள தமிழக தொழிலாளர்களை அழைத்து வர தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Tamil Nadu government should take steps to bring in workers MK Stalin

மராட்டியத்தில் உள்ள தமிழக தொழிலாளர்களை அழைத்து வர தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் - மு.க.ஸ்டாலின்