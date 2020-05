தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் இலவச பேருந்து சேவை மேலும் இரண்டு நாள்களுக்கு நீட்டிப்பு + "||" + Karnataka govt extends free bus travel for migrant workers by two days

கர்நாடகத்தில் இலவச பேருந்து சேவை மேலும் இரண்டு நாள்களுக்கு நீட்டிப்பு