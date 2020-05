தேசிய செய்திகள்

பயங்கரவாதிகள் தாக்குதலில் உயிரிழந்த துணை ராணுவ வீரரின் குடும்பத்திற்கு ரூ. 20 லட்சம் நிதியுதவி- முதல்வர் + "||" + TN cm announces Rs 20 lakhs rant to kin of family members who died in terriost attack

பயங்கரவாதிகள் தாக்குதலில் உயிரிழந்த துணை ராணுவ வீரரின் குடும்பத்திற்கு ரூ. 20 லட்சம் நிதியுதவி- முதல்வர்