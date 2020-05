தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் இன்று 3 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு- முதல்வர் பினராயி விஜயன் + "||" + Kerala on Tuesday reported fresh three cases of Covid-19.

கேரளாவில் இன்று 3 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு- முதல்வர் பினராயி விஜயன்