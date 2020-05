மாநில செய்திகள்

மின் கட்டணம் செலுத்த கால அவகாசம் - 22-ந்தேதி வரை செலுத்தலாம் + "||" + Term to pay electricity bills Extension Pay up until the 22nd

மின் கட்டணம் செலுத்த கால அவகாசம் - 22-ந்தேதி வரை செலுத்தலாம்