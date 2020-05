மாநில செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் உள்ள மாவட்டங்களில் முழு ஊரடங்கை கடுமையான கட்டுப்பாடுகளுடன் அமல்படுத்த வேண்டும் - டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + In the districts where corona is most prevalent The whole curfew With strict restrictions To be enforced Emphasis by Dr. Ramadas

