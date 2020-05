மாநில செய்திகள்

நீர் நிலைகளில் உள்ள களிமண், வண்டல் மண், சவுடு மண், சரளை மண் ஆகியவற்றை விலையில்லாமல் பெற்று கொள்ளலாம் - தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + Clay, sediment, mud and gravel are available free of cost State of Tamil Nadu Announcement

நீர் நிலைகளில் உள்ள களிமண், வண்டல் மண், சவுடு மண், சரளை மண் ஆகியவற்றை விலையில்லாமல் பெற்று கொள்ளலாம் - தமிழக அரசு அறிவிப்பு