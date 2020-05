தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீர்: எண்கவுண்டரில் ஹிஸ்புல் இயக்க தளபதி சுட்டுக்கொலை + "||" + Jammu and Kashmir: Hizbul Commander Riyaz Naikoo has been eliminated by security forces in an encounter.

