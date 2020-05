தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் புதிதாக யாருக்கும் இன்று கொரோனா தொற்று இல்லை- முதல்வர் பினராயி விஜயன் + "||" + No new positive cases, no new hotspots in Kerala

