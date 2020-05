தேசிய செய்திகள்

ஆல்கஹாலை அடிப்படையாகக் கொண்ட சானிடைசர் ஏற்றுமதிக்கு மத்திய அரசு தடை + "||" + Export of alcohol based sanitizers has been prohibited by Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce & Industry

