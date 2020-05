மாநில செய்திகள்

மாவட்ட எல்லையை தாண்டிச் சென்று மது வாங்கினால் கடும் நடவடிக்கை- காவல்துறை எச்சரிக்கை + "||" + Tamil Nadu police say they will arrested a person if they come to buy liquor in Chennai

