மாநில செய்திகள்

ஊரடங்குக்கு முன்பு நடத்தி முடிக்கப்பட்ட 80 சதவீத பாடங்களில் இருந்து தேர்வு நடத்தலாமா? - அண்ணா பல்கலைக்கழகம் ஆலோசனை + "||" + Completed before the curfew From 80 percent of subjects Whether to conduct the exam Anna University Consulting

ஊரடங்குக்கு முன்பு நடத்தி முடிக்கப்பட்ட 80 சதவீத பாடங்களில் இருந்து தேர்வு நடத்தலாமா? - அண்ணா பல்கலைக்கழகம் ஆலோசனை