தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு இன்று ஒரே நாளில் 1,362 பேருக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + 1,362 #COVID19 cases reported in Maharashtra today, the total number of cases in the state is now at 18,120: State Health Minister Rajesh Tope

மராட்டியத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு இன்று ஒரே நாளில் 1,362 பேருக்கு கொரோனா தொற்று