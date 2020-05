மாநில செய்திகள்

மதுக்கடைகள் திறப்புக்கு எதிர்ப்பு: மு.க.ஸ்டாலின், கூட்டணி கட்சியினர் கருப்பு சட்டை அணிந்து ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Opposition to the opening of liquor shops MK Stalin, Alliance Party Demonstrated wearing a black shirt

மதுக்கடைகள் திறப்புக்கு எதிர்ப்பு: மு.க.ஸ்டாலின், கூட்டணி கட்சியினர் கருப்பு சட்டை அணிந்து ஆர்ப்பாட்டம்